Указ губернатора Орловской области от 7 мая 2020 года № 213 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области постановляю:

Внести изменение в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", дополнив его пунктом 4 следующего содержания:

"4. Организациям, предусмотренным пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и организациям, определенным постановлением Правительства Орловской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", оказывающим соответствующие услуги, обеспечить запрет допуска и нахождения в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях граждан, не выполняющих обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок, респираторов или иных средств защиты.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







