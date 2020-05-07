"Поляки начали бросать советским пленным папиросы и картошку..."

Одна из самых трагических страниц Великой Отечественной и Второй мировой войны - судьба советских военнопленных, почти пяти миллионов рядовых и командиров Красной армии. Если гитлеровцы не расстреливали их сразу, то отправляли в концлагеря, где заключенных ожидала смерть от истощения, страшных издевательств и пыток.

Многое об этих чудовищных преступлениях нацистов уже говорилось, в том числе на международном судебном процессе в Нюрнберге вскоре после окончания войны. Однако находятся все новые документальные свидетельства, которые заставляют не забывать о том, что нес миру новый гитлеровский порядок. И от чего избавили человечество Советский Союз и союзные державы, разгромив фашизм.

Сотни концлагерей находились на территории оккупированной Польши, многие из них были отведены для содержания советских военнопленных. Несмотря на все старания нацистов скрыть свои злодеяния, о них стало известно уже в первые месяцы войны.

В архиве внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) МИД России хранится документ, коротко озаглавленный "Пленные красноармейцы в Польше". Он был составлен в январе 1942 г. посольством Польской Республики, эвакуированным в Куйбышев (наряду с другими дипломатическими представительствами). По всей видимости, в основу этого материала легли свидетельства очевидцев, которые различными путями поступали из захваченной немцами страны.

В Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) этот материал передал польский посол Станислав Кот - дипломат, историк и политический деятель.

Тогда же, в январе 1942 г., в НКИД поступила расшифровка перехваченного радиодонесения, отправленного из Польши в Лондон, - очевидно, от одной из подпольных организаций, подчинявшихся польскому правительству в изгнании, которое нашло убежище в британской столице. Первый пункт этого донесения, которое также хранится в АВП РФ, посвящен положению советских военнопленных.

К сожалению, нам не удалось уточнить биографические данные референта 4-го Европейского отдела НКИД Павловича, который переводил эти документы.

Документы публикуются впервые.

* Публикация Историко-документального департамента МИД России.

Советские пленные, вырывшие себе могилу перед расстрелом. 1942 г. Фото: ТАСС

Донесение, переданное по радио из Польши в Лондон в первых числах января 1942 г.

Секретный Политархив НКИД

Фонд N С-т тов. В.М. Молотова

Опись N 4

Дело N 215 Папка N 19 20

НКИД СССР Секретно.

Секретариат Наркома тов. В.М. Молотова, 1942 г.

О положении пленных красноармейцев,

находящихся на территории Польши

Начато 9/1-1942 г.

Окончено 27/1У-1942 г.

На 14 листах.

I. То, что делает Германия по отношению к советским пленным, непостижимо человеческому уму. Советские пленные гибнут от голода и холода - в Бялэй Подляской ежедневно умирает несколько сот человек. В лагере Сухожебры около Седлец на почве голода бывают случаи людоедства.

2. Отстранение Браухича с поста верховного главнокомандующего германской армией вызвано, должно быть, тем, что уже в первой половине ноября 1941 г., отдавая себе отчет о трудностях наступательных операций зимой, он хотел прекратить наступление и перейти к оборонительным действиям на линии Смоленск-Днепр-Крым. Наступление было навязано армии Гитлером вопреки советам Браухича.

3. Факт взятия на себя Гитлером верховного командования немецкой армией в венгерских и итальянских кругах комментируется как предсказание того, что будут применены еще более беспощадные методы борьбы, прежде всего отравляющие вещества, против Ленинграда, Москвы и Лондона.

4. Большое количество немецких войск отозвано в глубь Германии с восточного фронта для отдыха и реорганизации в больших городах. В Берлине ожидается издание распоряжения относительно отведения для солдат по одной комнате в каждой квартире. Настроение солдат, возвращающихся с фронта, плохое. Увеличиваются случаи дезертирства и другие проявления деморализации.

5. Венгерские войска предполагалось отозвать с фронта на отдых все целиком.

6. Вдоль всего фронта в военных соединениях распространяется эпидемия сыпного тифа. Больше всех страдают румыны.

Куйбышев, 9 января 1942 г.

Перевел референт 4-го Европейского Отдела. /Павлович*/

"За ускорение шага убивают из автоматов..."

Записка польского посла о зверствах немцев над советскими военнопленными

Тов. В.М. МОЛОТОВУ.

Направляю Вам переданный мне послом Польской Республики г-ном Кот материал о положении пленных красноармейцев, находящихся на территории Польши.

Я выразил Коту благодарность за представление этого материала. /Копию моего письма прилагаю/.

/А. Вышинский/

14.1.42 г.

* Владислав Иосифович Павлович, в 1941-1949 годах сотрудник IV Европейского отдела НКИД, профессионально занимался переводами с польского языка.

Сопроводительная записка А.Я. Вышинского В.М. Молотову к материалам, переданным польским послом.

Пленные красноармейцы в Польше

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Варварское отношение немцев к советским военнопленным - это не результат самоуправства низших военных инстанций, это - следствие выполнения приказа командования армии. Приказ главного командования вооруженных сил за N 3058 вменяет солдатам в обязанность безусловное применение огнестрельного оружия по отношению к русским военнопленным не только в случае попытки к бегству, но также при малейшем ослушании или медленном выполнении приказа.

Как правило, пленные содержатся на открытой местности, обнесенной колючей проволокой. В этих условиях пленные находятся, не взирая на состояние погоды и температуру. У пленных отнимается обувь, плащи и одеяла. На сборных пунктах пленные подолгу не получают никакой пищи и ничего для питья. Усталость от длинной дороги и голод, приводящий к абсолютному истощению, являются причиной фактов массовых обмороков. Свирепый террор, нечеловеческие избиения пленных, а также стрельба по ним без всякого повода привели к тому, что имеются случаи потери рассудка, и даже факты людоедства. Стражники, как правило, вооружены легкими пулеметами /"автоматами"/. "При транспортировке, а, вернее, при перегоне пленных, за слишком медленный шаг их избивают, а за ускорение шага убивают из автоматов, т.к. ускоренный шаг считается попыткой к бегству. По железным дорогам пленных перевозят, в подавляющем большинстве случаев, в открытых вагонах, предназначенных для погрузки угля. В вагонах этих ужасно тесно. Здоровые и раненые едут вместе. Нет ни пищи, ни воды. Умерших товарищей пленные вынуждены выбрасывать из вагонов. Польское население хоронит трупы вдоль железнодорожной линии и ставит на могилах православные кресты.

Записка польского посла Станислава Кота о зверствах немцев над советскими военнопленными.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ.

Минск Мозовецкий. Здесь на сборный пункт было согнано около 100.000 пленных - здоровых и раненых - всех в одно место. В течение 5 дней пленных держали на голой земле, без воды и пищи. Когда пленным было разрешено купаться и они окунулись в воду, вместо приказа "кончать", по купающимся было выпущено несколько очередей из автоматов, в результате чего многие русские пали замертво / сведения за сентябрь 1941 г./.

Демблин. Сначала из вагонов эшелона с пленными были выброшены трупы замороженных. Затем были убиты ослабевшие. Остальных отвели в лагерь / сведения получены в начале декабря 1941 г./.

Велишево под Варшавой. Пленные, прибывшие сюда 8 ноября 1941 г., в количестве нескольких тысяч человек, в течение 7 дней не получали никакой пищи.

Згеж. Дорога, ведущая к нескольким расположенным здесь лагерям, усеяна трупами умерших и расстрелянных / октябрь 1941 г./.

Острув Мазовецк. Здесь 5 сентября 1941 г. умерло 100 пленных.

Бяла Подляска. В первых числах октября было обнесено колючей проволокой поле на 150 тысяч пленных. Ежедневно от голода и истощения здесь умирает от 200 до 600 русских.

Тирасполь. По подсчетам местных жителей, здесь расстреляно 2 тыс. русских пленных.

Сельчик /Бяло-подляский уезд. 12 августа и 13 сентября 1941 г. среди пленных вспыхнули бунты. Были организованы коллективные побеги. Расстреляно около 200 пойманных русских.

Соколув Подляский. Пленные получают 100 гр. хлеба в день и воду. При попытке к бегству русских в количестве до 2 тыс. человек, сотни были расстреляны из пулеметов /октябрь 1941 г./.

Ковель. Пленные питаются отбросами, едят даже траву. Стражники обходятся с ними, как со скотом. Такие же факты наблюдаются и в Ровно.

Пржеворск. Немцы привели пленных в лагерь и приказали им разобрать бараки, после чего вывезли эти разобранные бараки, оставляя русских под открытым небом / октябрь 1941 г./.

Замостье. Население слышит раздающиеся в лагере крики пленных, требующих пищи.

Хелм Подляский. На 100 тыс. пленных, находящихся под открытым небом, имеются всего около 20-ти плащ-палаток /октябрь и ноябрь 1941 г./. 22.1Х.41 г. было расстреляно 50 пленных "при попытке к бегству".

Люблин. Лагерь на 15 тыс. пленных. Здесь ежедневно умирает 10 человек. С умирающих немцы стаскивают одежду, выбрасывая их голыми на мороз, после чего убивают / декабрь 1941 г./.

Варшава. По улицам города немцы гнали большую группу босых и ободранных пленных, избивая их прикладами. Когда поляки начали бросать пленным из окон папиросы и картошку, с жадностью хватаемые русскими, конвой открыл по окнам огонь. /Факт имел место 13 октября 1941 г./.

23 октября 1941 г. губернатор Варшавы Фишер издал распоряжение, в котором говорится, что поляки, укрывающие русских военнопленных или оказывающие им другую какую-либо помощь, будут подвергаться смертной казни. Волости, в которых будет укрываться советский пленный, подвергнутся коллективному наказанию.

Побеги из лагерей встречаются довольно часто, ибо доведенные до отчаяния пленные не останавливаются перед мыслью об утрате жизни. Многие скрываются в лесах. Население оказывает им помощь, а нередко даже скрывает в своих домах.

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает виселицу для узников. 1945 г. Фото: РИА Новости

Куйбышев, 12 января 1942 года.

Перевел референт 4-го Европейского Отдела Павлович.

Перевод с польского.

Уважаемый Господин Посол,

Ваше письмо от 30 марта с.г., с приложением 23-х фотографий о зверствах немцев над советскими военнопленными я получил и спешу выразить Вам благодарность за предоставление этих фотографий в распоряжение Народного Комиссариата.

Прошу Вас, Господин Посол, принять заверения в моем глубоком к Вам уважении.

А. Вышинский

Господину Кот,

Чрезвычайному и Полномочному

Послу Польской Республики

г. Куйбышев