Постановление губернатора Приморского края от 6 мая 2020 года № 53-пг "О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании Устава Приморского края, указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

1. Ввести с 6:00 8 мая 2020 года дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Находкинского городского округа Приморского края (далее - городской округ):

1.1. Ограничить въезд (выезд) на территорию городского округа граждан, за исключением въезда (выезда) в связи:

с выполнением трудовых обязанностей в организациях и у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края, а также с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности сотрудниками федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края;

со следованием в государственные органы и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц;

со смертью или тяжелой болезнью членов семьи, иных родственников;

с осуществлением ухода за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет;

с обращением за медицинской помощью (в том числе в целях сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством) в случае если такая помощь не может быть оказана в границах городского округа;

со следованием транзитом через территорию городского округа на территории иных муниципальных образований Приморского края.

1.2. Гражданам, въезжающим (выезжающим) на территорию городского округа, необходимо исключить контакты, не связанные с целями, предусмотренными подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

2. Главе Находкинского городского округа Приморского края принять меры по обеспечению исполнения настоящего постановления, а также предписания главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 6 мая 2020 года № 3872 "Об организации дополнительных санитарно­ противоэпидемических мероприятий в Находкинском городском округе".

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







