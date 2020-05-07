"Россети Сибирь" в 2020 году установят 116 тысяч "умных" счетчиков

С начала 2020 года компания "Россети Сибирь" продолжает работы по оснащению интеллектуальными приборами учета всей территории присутствия.

До конца текущего года планируется установить 116 тысяч "умных счетчиков" на 2 миллиарда рублей. Ожидаемый эффект от снижения потерь электроэнергии оценивается в 104 млн кВтч. Осуществлены первые поставки оборудования.

Повышение качества электроснабжения потребителей идет путем внедрения в энергосетевой комплекс новых цифровых решений. И одно из них - оснащение сетей "умными" счетчиками, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ).

По итогам прошлого 2019 года общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании достигло 603 тысяч, это 31 процент от всего числа точек учета. Из них в течение 2019 года установлено 122 тысячи.

И работы по модернизации учета электроэнергии в десяти регионах Сибири и Дальнего Востока: Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях, республиках Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай, Омской и Кемеровской областях - продолжаются.

Планируется в 2021 году увеличить долю потребителей, оснащенных "умными" счетчиками, до 50 процентов.

Установка интеллектуальных приборов дает возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12 процентов. Это позволит обеспечить в дальнейшем стопроцентную автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

Напомним, интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. С помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания в любое время, а специалисты - осуществлять автоматический сбор показаний всех "умных" счетчиков в единый момент времени. Интеллектуальные приборы позволяют потребителям перейти на многотарифный учет и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.

Справка

ГК "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 процента долей в уставном капитале.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"