АВТОТОР перевел в новый формат программу празднования 75-летия Победы

Обширную программу праздничных мероприятий к 75-летию Великой Победы, которую готовил АВТОТОР для участников войны, своих сотрудников и местных жителей, пришлось перенести из-за пандемии. Но и в этих условиях предприятие не оставило без внимания ветеранов.

В калининградском микрорайоне имени А. Космодемьянского День Победы всегда отмечают с особой торжественностью. В традиционном праздничном шествии и возложении цветов и венков к памятнику Героя Советского Союза, старшего сержанта Александра Космодемьянского на протяжении многих лет принимали участие не только ветераны и местные жители, но и работники АВТОТОР, которые трудятся на производстве, расположенном в микрорайоне.

Предприятие уже 11 лет шефствует над сквером и памятником, оказывает адресную помощь ветеранам в сотрудничестве с ветеранскими организациями района и города, поддерживает подопечных дома-интерната "Сосновая усадьба", проводит ставший уже традиционным праздничный обед с яркой концертной программой для ветеранов в День Победы, обязательно навещает и дарит подарки тем, кто уже не может посещать массовые мероприятия.

- В связи с введением особых мер безопасности из-за пандемии нам пришлось перенести большую часть запланированных к юбилею Победы мероприятий. Но не поздравить наших дорогих ветеранов с великим праздником мы в этот день просто не могли. Хотя мы не можем сегодня прийти к ним лично, поздравить, спеть фронтовые песни, наш коллектив душой все равно рядом с ними. Сейчас для всех нас особенно важно окружить наших ветеранов вниманием, подержать их в это непростое время и, несмотря ни на что, создать праздничное настроение, - отметила вице-президент ООО "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти Светлана Маслова.

Заботливо приготовленные заранее подарки к 9 мая - продуктовые наборы для праздничного стола - каждому ветерану доставят на дом волонтеры. В каждой коробке трогательное послание от коллектива АВТОТОР - открытка с поздравлением, слова бесконечной благодарности и пожелание крепкого здоровья.

- АВТОТОР у нас словно палочка-выручалочка, - говорит председатель совета ветеранов микрорайона имени Космодемьянского Ираида Чемерис. - Сегодня в нашем микрорайоне проживают чуть больше 30 человек, имеющих статус ветеранов и приравненных к ним, включая четырех участников войны. Самому старшему - 96 лет. К счастью, у многих из них есть семьи, они окружены любовью и заботой, но поддержка никогда не бывает лишней. На все праздники работники завода АВТОТОР тепло поздравляют, помогают ухаживать за памятниками, выполняют личные бытовые просьбы. Приятно видеть такой отклик!

Любимые фронтовые песни в исполнении ансамбля "АТРИМ", который каждый год готовит традиционную концертную программу для ветеранов к 9 мая, тоже прозвучат. Правда, не в живую, а с экрана телевизора. Но от этого не менее трогательно и душевно. "АТРИМ" на протяжении многих лет является подшефной группой АВТОТОР, двое из вокалистов квартета за это время стали сотрудниками предприятия.

Кроме того, коллектив АВТОТОР попробовал популярный сегодня онлайн формат массовых мероприятий. Во время временной приостановки работы предприятия из-за карантина сотрудники московского офиса компании и работники завода в Калининграде организовали литературный марафон и в рамках проекта "Читаем вместе стихи о Великой Отечественной войне" записали видеоролик, который доступен на официальных страничках АВТОТОР и в популярных городских пабликах в социальных сетях. Для совместного чтения автоторовцы выбрали произведение Константина Симонова "Сын артиллериста".

- Мы чтим подвиг нашего народа. И считаем очень важным сохранить эту память в сердцах молодого поколения. Поэтому проекты патриотической направленности - важная часть нашей работы с заводской молодежью. Стараемся осваивать для этого новые интересные форматы, - отметила руководитель управления формирования и развития корпоративной культуры и молодежной политики ООО "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" Александра Вельможко.

"Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! - Такая уж поговорка у майора была" - строчки из известного стихотворения сегодня звучат как никогда актуально. Без такого оптимистичного девиза не обойтись и в сегодняшнее трудное время, считают заводчане, и несмотря на тяжелую ситуацию, которую все мы переживаем сейчас, встречают великий праздник Победы с радостью.