Современный и гибкий рынок ликвидации накопленного экологического ущерба (НЭУ) в России пока не сложился. К этому выводу пришли эксперты, занимающиеся промышленным развитием и экологическими проблемами Арктики. По их мнению, сегодня необходимо создавать новые правовой и экономический механизмы работы с такими объектами, где на первых ролях будут профессиональный подход и своевременное принятие решений, и лишь на вторых - экономия.

Напомним, понятие НЭУ - "накопленный экологический ущерб" - это вред, который был нанесен природе в результате какой-либо экономической деятельности и не устранялся в течение многих лет. Объектами НЭУ становятся точки, где это происходило. Речь идет о крупных предприятиях, районах освоения месторождений, свалках. По данным Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, эксперты выделили в Арктике более 100 горячих точек, связанных преимущественно с промышленным производством и наличием объектов накопленного экоущерба. Всего в Арктической зоне России было выделено 27 приоритетных районов (11 на суше и 16 в морях и прибрежной зоне), где сильно изменен естественный геохимический фон, загрязнена атмосфера, деградировали растительность и почва, а среди населения отмечена повышенная заболеваемость. Но механизмы ликвидации этих объектов до сих пор не отлажены.

- К сложным работам по рекультивации свалок, полигонов, отвалов зол и шламов сегодня может получить доступ любая компания-однодневка, выиграв не по квалификационному и технологическому критериям, а по стоимости, - отмечает Алексей Фунтов, директор по инжинирингу федеральной группы инжиниринговых компаний. - Это не только влечет дополнительные риски, экологические и бюджетные, но и угрожает жизни и здоровью людей.

Одним из ярких примеров может служить рекультивация пометохранилища птицефабрики "Снежная" в Кольском районе Мурманской области. За годы работы некогда успешного сельхозпредприятия здесь накопилось много биологических отходов, которые во время паводка могут попасть в Кольский залив и реку Колу, откуда идет водозабор. Рекультивация пометохранилища вошла в федеральный проект "Чистая страна" начиная с 2019 года. Эти работы предполагалось провести за три года, а общая их стоимость изначально составляла 462 миллиона рублей. Однако рекультивация оказалась под угрозой срыва.

К сложным работам по рекультивации свалок и полигонов может получить доступ любая компания-однодневка

- Нас подвел подрядчик, - прокомментировал ситуацию глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - С подрядчиком расторгнут контракт, стоимость которого составляет 380 миллионов рублей. Но этот проект удалось сохранить в программе, денежные средства будут перенесены на 2020-2021 годы. Мы должны его реализовать.

Еще один законодательный пробел касается работы с "хвостами" промышленных предприятий Заполярья, которые образуют огромное количество отходов. По данным минприроды Мурманской области, только за 2018 год в регионе образовалось 229,1 миллиона тонн отходов горной промышленности - на восемь процентов больше, чем годом ранее. Но за переработку отвалов, которые являются ценным техногенным сырьем, предприятия вынуждены платить государству огромные суммы.

- Тот, кто захочет перерабатывать, должен будет провести геологические изыскания, выполнить оценку, защитить ее в государственной комиссии, выставить на тендер и заплатить очень немаленький первичный платеж, - рассказал Владимир Маслобоев, советник руководителя Кольского научного центра РАН. - С этим мы столкнулись, когда пытались решить вопрос с освоением перовскитовых руд Африкандского месторождения - сырья для производства диоксида титана и редкоземельных металлов. Оказалось, что за освоение этого месторождения инвестор должен внести первичный платеж на сумму более 300 миллионов рублей. Откуда возьмутся эти средства, если производства еще нет? Правда, Африкандское месторождение не относится к техногенным, но ситуация та же самая.

По мнению эксперта, право распоряжаться техногенными месторождениями следовало бы отдать властям субъектов, чтобы не проходить каждый раз бесконечные согласования на федеральном уровне. Кроме того, отвалы и хвостохранилища необходимо приравнять к месторождениям общераспространенных полезных ископаемых - таких, как песок и гравий. Это позволило бы устранить еще один законодательный пробел, граничащий с правовым курьезом. Дело в том, что в процессе добычи руды образуется "вскрыша" - пустые горные породы, которые пришлось извлечь, чтобы добраться до руды. Вскрыша могла бы служить прекрасным сырьем для производства песка, гравия и щебня, которые всегда пользуются спросом у строителей и дорожников. Но горнопромышленные предприятия региона не могут продавать на сторону продукцию из собственной вскрыши. Согласно федеральному закону о недрах, они могут использовать эти материалы только для строительства на собственной территории. Чтобы продавать стройматериалы, произведенные из вскрыши, предприятия должны пройти все тот же процесс: разведать и оценить месторождение, представляющее собой их собственный отвал, а затем заплатить первичный платеж. Хотя по логике вещей государство само должно предоставлять преференции таким предприятиям, которые перерабатывают собственные отвалы, а не требовать с них за это плату в сотни миллионов рублей. Кроме того, огромные суммы первичного платежа отсекают от переработки отходов малый и средний бизнес, который успешно работает в этой сфере за рубежом.

Еще один вариант решения проблемы - признать техногенные месторождения подпадающими под федеральный закон об отходах производства и потребления, "отвязать" их от недр. В этом случае работать с ними региональные власти могли бы на своем уровне - используя, например, механизмы концессий, как в случае со строительством мусорных полигонов.

Вопросы выявления и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба получили отражение в законодательстве только с 1 января 2017 года. За это время не удалось создать даже адекватную систему учета объектов НЭУ.

- Для этого мы в партнерстве с Росгеологией составили заявку для участия в проекте "Чистая страна", - отметил Владимир Маслобоев. - Речь идет о том, чтобы вначале подсчитать, какое количество отходов мы имеем, определить их виды, выяснить, какие из них можно переработать, а какие - нет. Параллельно определить наилучшие доступные технологии для их переработки. Заявка уже отправлена, но ответа на нее пока не получено.