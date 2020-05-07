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07.05.2020,  
15:32
Текст:  Антон Валагин

В Петербурге спустили на воду стелс-надстройку

Фото: Средне-Невский судостроительный завод Фото: Средне-Невский судостроительный завод
Фото: Средне-Невский судостроительный завод

В Санкт-Петербурге спущена на воду надстройка для корвета "Строгий".

- Конструкция выполнена из современных композиционных материалов. В сочетании с архитектурой она обеспечивают радиолокационную скрытность корабля и значительно снижает массу корпуса при увеличении полезного объема помещений, - рассказали в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ).

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Корвет проекта 20380 "Строгий" строится на заводе "Северная верфь". В середине мая надстройку отбуксируют туда, затем начнутся работы по ее установке и монтажу.

СНСЗ изготовил уже 11 композитных надстроек для корветов проектов 20380 и 20385. Это корабли ближней морской зоны, вооруженные пусковой установкой на восемь крылатых ракет "Калибр" (в перспективе к ним добавятся гиперзвуковые "Цирконы").

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