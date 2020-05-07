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07.05.2020 12:45
Рубрика: Общество
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Русист из Китая: Война учит, что Победой надо дорожить

Текст: Елена Кухтенкова
"Мы не можем не понимать значения Победы над фашистами для русского народа и для народов всего мира. Так что русский язык для нас - не только язык русской нации, он еще и язык Надежды, язык Веры, язык Победы", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" русист из Китая Лиань Мэй.
Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС
Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС

Она профессор Института русского языка и сотрудник Центра исследования зарубежной филологии и прикладной лингвистики в Сианьском университете иностранных языков.

Педагог уверена: нет ни одного русиста, который бы ни рассказывал на уроках русского языка о Великой Отечественной войне. Ее студенты тоже написали работы на эту тему.  Линь Мэй признается, что не ожидала таких успехов: в сочинениях нет изложения информации, которую легко найти в интернете. Кто-то рассказал историю своего деда, который боролся с фашизмом вместе с советскими солдатами, кто-то посмотрел российский фильм "Сталинград" и написал об этом, а кто-то вспомнил о Ленинградской симфонии Шостаковича…

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"Работы разные, но в них есть общее. Это ответственность нового поколения за сохранение исторической памяти перед человечеством. В своих размышлениях о войне студенты представляют себя не рассказчиками, которые только передают информацию, а участниками событий, способными переосмыслить ошибки прошлого ради будущего", - размышляет русист.

Линь Мэй отмечает, что ее ученики записывают рассказы своих прадедов, которые прошли жестокие военные годы. Став свидетелями дружбы народов, старое поколение передает молодому уникальные эмоции.

Есть у современных китайцев и личные впечатлений от встречи с российским опытом сохранения исторической памяти. До пандемии поток студентов-русистов из Китая в Россию все нарастал. И выставки книг, кинофестивали, годы молодежных обменов, по мнению Лиань Мэй, способствуют взаимопониманию.

В последние годы не менее десяти российских фильмов о Великой Отечественной войне вышло на экраны Китая, российские книги на данную тему здесь переведены и опубликованы, с триумфом прошли гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская" с поставкой "А зори здесь тихие" … Неслучайно, считает русист, все это вызывает у китайской молодежи огромный отклик. "У народов обеих стран есть общее переживание и воспоминание о горькой и незабываемой войне, и настойчивости и храбрости непобедимых народов", - пишет она в эссе на конкурс.

Фото: Владимир Лупейко/ТАСС
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Но в то же время очень трудно бороться с историческими фейками, которые студенты встречают в Сети. По мнению Линь Мэй, способ бороться с ложью только один: воспитывать в молодежи способность анализировать информацию. "Поверьте, наши ученики способны думать самостоятельно и заметить нарушения логической связи между историческими событиями. Разве не в этом победа успешного, качественного образования?", - пишет она.

Есть у педагога претензии и к некоторым зарубежным учебникам, которые написаны с применением "грязных" политических технологий. Любая попытка включить ложь в учебники, исказить сущность войны, с ее точки зрения, приведет к тому, что в будущем заниматься дипломатией, политикой, экономикой будут люди, с искаженными представлениями об истории. А как сказал один мудрец, "забывшие прошлое обречены пережить его заново".

"История дает нам урок. Для наших учеников война - далекое прошлое, но память о войне не уходит, она напоминает нам о кровавых уроках, о том, что победой надо дорожить", - заключат Линь Мэй.

Общество Образование

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