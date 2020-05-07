Танки Т-80 провели пуски ракет по морским целям на Кипре

Cypriot MBT T-80U during live fire exercise launching the 125mm 9M119M Refleks ATGM.#Cyprus #Κύπρος #ATGM #T80 #ΕθνικήΦρουρά #NationalGuard pic.twitter.com/fHhCnHDuSc— The Dead District (@TheDeadDistrict) May 3, 2020
Недавно экипажи этих танков отработали применение управляемого ракетного вооружения. Причем, судя по обнародованным фотоматериалам, поражались морские цели. В в этом нет ничего удивительного, запускаемые из 125-мм гладкоствольных пушек боеприпасы способны эффективно бороться как с десантными кораблями, судами на воздушной подушке, плавающими бронетранспортерами и танками, так и с низколетящими над поверхностью моря летательными аппаратами. Главное, чтобы расстояние до этих целей не превышало 5000 метров.
Также эффективны такие средства поражения и против тяжелой гусеничной бронетехники. За такую "длинную руку" отечественные танки ценятся во многих странах мира.
Российские ТУР такого типа успешно выдержали боевую проверку в Сирии. Бойцы правительственных войск уверенно поражали ими различные цели.
В настоящее время клоны таких ракет производят в Китае и Иране. Выпускаемая на Украине ракета с лазерным наведением "Комбат" является лишь модернизированной версией советского образца 70-х годов и по ряду характеристик уступает российским оригиналам.