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7 мая 2020 г.

Постановление правительства Тульской области от 6 мая 2020 года № 205 "О мерах по реализации указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"

Дата подписания 6 мая 2020 г.
Опубликован 7 мая 2020 г.
Вступает в силу 6 мая 2020 г.

В целях реализации указа Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить, что семьи с детьми, которым установлены меры социальной поддержки в связи с непревышением среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в Тульской области, обеспечиваются однократно за счет средств бюджета Тульской области средствами индивидуальной защиты органов дыхания в виде гигиенических масок (многоразовых) из расчета 2 штуки на человека.

2. Министерству труда и социальной защиты Тульской области в срок до 7 мая 2020 года утвердить порядок обеспечения лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя правительства Тульской области Гремякову О.П.

4. Постановление вступает в силу с 6 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатр Тульской области - председат правительства Тульской области В.В.Шерин



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