Умерла исполнительница суперхита My Boy Lollipop Милли Смолл

Ямайская певица Милли Смолл, более известная как просто Милли, исполнительница популярнейшего шлягера шестидесятых My Boy Lollipop, скончалась 5 мая на 73-м году жизни.

Об этом сообщает Billboard со ссылкой на подтверждение от звукозаписывающей компании Island Records.

Согласно обнародованной информации, артистка мирно отошла в Лондоне после непродолжительной болезни.

"Смолл была настоящим самородком и замечательным человеком. Всем, кто знал Милли, будет очень ее не хватать", - сказано в некрологе.

Sad to hear about Millie Small. Her early journey was steered initially by Coxone Dodd's label, then Chris Blackwell's Island..... My Boy Lollipop put island Records on course to become an influential record label with an excellent musical reputation. pic.twitter.com/orKLmSqToJ — Mike Read (@MikeReadUK) May 6, 2020

Миллисент Долли Мэй Смолл родилась в 1946 году в Кларендоне, Ямайка, и выросла на сахарной плантации. В двенадцать девочка выиграла конкурс вокалистов Vere Johns Opportunity Hour и перебралась к родственникам в Кингстон - чтобы продолжить карьеру.

Выпустив в 1962-м несколько синглов, Смолл привлекла внимание основателя Island Records Криса Блэквелла, который в то время как раз жил на Ямайке. Прозорливый Крис взял юный талант под крыло, в 1963-м перевез в Лондон, где в 1965-м и была записана новая версия шлягера 1956 года My Boy Lollipop - второй британский сингл Смолл, сразу оккупировавший чарты.