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Умерла исполнительница суперхита My Boy Lollipop Милли Смолл

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    07.05.2020, 15:06
Текст:   Олег Усков

Ямайская певица Милли Смолл, более известная как просто Милли, исполнительница популярнейшего шлягера шестидесятых My Boy Lollipop, скончалась 5 мая на 73-м году жизни.

Об этом сообщает Billboard со ссылкой на подтверждение от звукозаписывающей компании Island Records.

Согласно обнародованной информации, артистка мирно отошла в Лондоне после непродолжительной болезни.

"Смолл была настоящим самородком и замечательным человеком. Всем, кто знал Милли, будет очень ее не хватать", - сказано в некрологе.

Миллисент Долли Мэй Смолл родилась в 1946 году в Кларендоне, Ямайка, и выросла на сахарной плантации. В двенадцать девочка выиграла конкурс вокалистов Vere Johns Opportunity Hour и перебралась к родственникам в Кингстон - чтобы продолжить карьеру.

Выпустив в 1962-м несколько синглов, Смолл привлекла внимание основателя Island Records Криса Блэквелла, который в то время как раз жил на Ямайке. Прозорливый Крис взял юный талант под крыло, в 1963-м перевез в Лондон, где в 1965-м и была записана новая версия шлягера 1956 года My Boy Lollipop - второй британский сингл Смолл, сразу оккупировавший чарты.

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