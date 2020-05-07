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Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус

Новости
    07.05.2020, 14:08
Текст:   Олег Усков

Певец, актер, телеведущий и мастер сценического эпатажа Филипп Киркоров разумно нанес по новой коронавирусной инфекции, лютующей в Москве, предупредительный удар, сдав анализы на COVID-19.

Артист разместил в своем Instagram видео, где сдает анализы сам и его дети - Мартин и Алла-Виктория, а также отец Бедрос Киркоров и домработница Людмила Ивановна. Они переносят процедуру по-разному, но, осознавая важность момента, в целом стоически.

"Приехал доктор и у меня будут брать мазок из зева и носа", - пояснил происходящее певец.

Ролик стремительно стяжал более миллиона просмотров и массу комментариев разной степени адекватности. Но главным образом - с пожеланиями здоровья и выражением уверенности, что все будет хорошо.

Что, к счастью, и случилось: на следующий день пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская рассказала каналу 360, что все проведенные тесты показали отрицательный результат.

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