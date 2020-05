Вокалист Bad Company Брайан Хоу умер от остановки сердца

Брайан Хоу, один из бывших вокалистов британской супергруппы Bad Company, умер 6 мая во Флориде в возрасте 66 лет.

Об этом передает TMZ со ссылкой на родственников исполнителя. Уточнивших, что музыкант скончался от остановки сердца.

Известно, что Хоу имел давние проблемы с этим органом и в 2017 году перенес инсульт.

Брайан Энтони Хоу родился в 1953 году в Ричмонде. Карьеру начал в середине восьмидесятых в коллективе Тэда Ньюджента. В Bad Company влился на замену ушедшему в The Firm Полу Роджерсу. В составе BC записал, в частности, альбомы Fame and Fortune (1986), Dangerous Age (1988), Holy Water (1990), для которого создал большинство композиций, и Here Comes Trouble (1992).

С 1994-го работал сольно, выпустив еще три пластинки.