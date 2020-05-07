Новости

Раскрыт секрет татуировки на лбу Джокера Джареда Лето 19:20
Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике 19:05
85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом за расизм 18:34
Дети назвали лучший фильм и сериал 2019 года 17:45
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13

Вокалист Bad Company Брайан Хоу умер от остановки сердца

Новости
    07.05.2020, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/YahooEnt Фото: twitter.com/YahooEnt
Фото: twitter.com/YahooEnt

Брайан Хоу, один из бывших вокалистов британской супергруппы Bad Company, умер 6 мая во Флориде в возрасте 66 лет.

Об этом передает TMZ со ссылкой на родственников исполнителя. Уточнивших, что музыкант скончался от остановки сердца.

Известно, что Хоу имел давние проблемы с этим органом и в 2017 году перенес инсульт.

Брайан Энтони Хоу родился в 1953 году в Ричмонде. Карьеру начал в середине восьмидесятых в коллективе Тэда Ньюджента. В Bad Company влился на замену ушедшему в The Firm Полу Роджерсу. В составе BC записал, в частности, альбомы Fame and Fortune (1986), Dangerous Age (1988), Holy Water (1990), для которого создал большинство композиций, и Here Comes Trouble (1992).

С 1994-го работал сольно, выпустив еще три пластинки.

Новости

Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
Умерла тренер Шэрон Стоун и Сэмюэла Джексона Мари Уинзор 16:04
Появились новые фото со съемок продолжения "Аватара" 15:49
30-летняя певица Кэди Гроувз найдена мертвой в своем доме 15:21
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ MikeReadUK
Умерла исполнительница суперхита My Boy Lollipop Милли Смолл 15:06
Вышел мини-спецэпизод "Доктора Кто" 14:58
"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон 13:56
⧣ музыка
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус 14:08
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 06.05.2020
Бабкина рассказала о поражении легких и операции 06.05.2020
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса Татьяна Паркина 06.05.2020
Вокалист The Stranglers Дэйв Гринфилд умер от коронавируса 05.05.2020
От рака умерла кинопродюсер Сью Брюс-Смит 04.05.2020