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7 мая 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 30 апреля 2020 года № 488 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019" изменение, дополнив пунктом 37 следующего содержания:

"37. Обязать граждан соблюдать масочный режим, в том числе при проезде на транспорте, посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, органов власти всех уровней и иных общественных мест.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов



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