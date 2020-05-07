Постановление правительства Вологодской области от 30 апреля 2020 года № 488 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019" изменение, дополнив пунктом 37 следующего содержания:
"37. Обязать граждан соблюдать масочный режим, в том числе при проезде на транспорте, посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, органов власти всех уровней и иных общественных мест.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов
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