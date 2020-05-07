Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года

Легенда музыки госпел, лауреат премии "Грэмми" певец Трой Снид скончался от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Музыканту было 52 года.

Родившись во Флориде, где и получил профильное образование, Трой начал с песнопений в школьном хоре, где и был замечен лейблом Savoy Records. Далее пойдя вверх и по руководящей линии.

Снид активно гастролировал, записывал альбомы, на которых сам выступал аранжировщиком, и меж дел отметился в ленте Пенни Маршалл с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон 1996 года "Жена проповедника".

Покойный был огромной величиной госпел: достаточно сказать, что семь его пластинок царили в чартах Billboard, а душеспасительные синглы так и вовсе не покидали соответствующих разделов.

Соратники певца скорбят в социальных сетях.