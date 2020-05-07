Историк раскрыл тайну происхождения высшей военной награды Британии

Ученый из университета Ньюкасла развенчал легенду о происхождении высшей военной награды Великобритании - Креста Виктории. Ранее считалось, что первые медали были изготовлены из металла двух русских орудий захваченных в Крымскую войну под Севастополем.

Военный историк Эндрю Марриотт, как сообщает Guardian, изучил рентгенофлуоресцентные сканы состава медалей Креста Виктории с 1856 по 2013 год. Исследование показало заметные изменения в структуре бронзы различных эпох, но "русского следа" там не оказалось.

По мнению исследователя, легенда об изготовлении медалей из металла российских орудий родилась благодаря газете The Times.

"Как и многие в то время, королева мало видела оснований, чтобы праздновать победу под Севастополем, и проявляла слабый интерес к захваченным русским орудиям. Единственное свидетельство о севастопольском происхождении - это газетная заметка о церемонии награждения медалью в Гайд-парке в 1857 году. Корреспондент, скорее всего, соединил воедино различные истории об утилизации трофейных крымских пушек", - считает ученый.

Тем не менее легенда прижилась и в дальнейшем для изготовления других Крестов Виктории использовалась бронза, взятая у китайских орудий захваченных в 1960 году во время Опиумным войн.