В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":
1. Внести изменения в перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный распоряжением Правительства Брянской области от 3 апреля 2020 года № 42-рп "Об утверждении перечня иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Правительства Брянской области от 7 апреля 2020 года № 49-рп, от 13 апреля 2020 года № 53-рп, от 21 апреля 2020 года № 69-рп), дополнив его строками следующего содержания:
"217. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам
218. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по ремонту одежды и обуви
219. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по химической чистке и услуги прачечных
220. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте
221. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке вторичного сырья
222. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт бытовой, компьютерной и электронной техники
223. Кадастровые инженеры и организации, осуществляющие кадастровую деятельность
224. Микрофинансовые организации и ломбарды, осуществляющие деятельность на территории Брянской области
225. Организации системы ПАО "Транснефть", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети", ООО "Газпром трансгаз Москва" и привлеченные подрядные организации данных компаний
226. Организации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Банка России, осуществляющие деятельность на территории Брянской области
227. Арбитражные управляющие, утвержденные для осуществления установленных полномочий в деле о банкротстве на территории Брянской области
228. ГБУ "Автобаза администрации Брянской области".
2. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.
Губернатор А.В.Богомаз
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