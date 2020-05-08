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8 мая 2020 г.

Распоряжение правительства Брянской области от 8 мая 2020 года № 75-рп "О внесении изменений в перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Внести изменения в перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный распоряжением Правительства Брянской области от 3 апреля 2020 года № 42-рп "Об утверждении перечня иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Правительства Брянской области от 7 апреля 2020 года № 49-рп, от 13 апреля 2020 года № 53-рп, от 21 апреля 2020 года № 69-рп), дополнив его строками следующего содержания:

"217. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам

218. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по ремонту одежды и обуви

219. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по химической чистке и услуги прачечных

220. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте

221. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке вторичного сырья

222. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт бытовой, компьютерной и электронной техники

223. Кадастровые инженеры и организации, осуществляющие кадастровую деятельность

224. Микрофинансовые организации и ломбарды, осуществляющие деятельность на территории Брянской области

225. Организации системы ПАО "Транснефть", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети", ООО "Газпром трансгаз Москва" и привлеченные подрядные организации данных компаний

226. Организации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Банка России, осуществляющие деятельность на территории Брянской области

227. Арбитражные управляющие, утвержденные для осуществления установленных полномочий в деле о банкротстве на территории Брянской области

228. ГБУ "Автобаза администрации Брянской области".

2. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.

Губернатор А.В.Богомаз



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