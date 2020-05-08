Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 мая 2020 года № 132 "О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова "по 11 мая 2020 года" заменить словами "по 31 мая 2020 года".

1.2. В подпунктах 4.2, 4.3 пункта 4 слова "в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта" заменить словами "в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







