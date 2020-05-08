Постановление губернатора Еврейской автономной области от 8 мая 2020 года № 133 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:
- дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
"3. Установить, что 09, 10 мая 2020 года в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов ограничения, определенные подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи возложения цветов (венков) к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, мемориалам.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн
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