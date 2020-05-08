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8 мая 2020 г.

Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 242-рп "О предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с действием в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 8 мая 2020 г.

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 7 ноября 2006 года № 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 24 декабря 2007 года № 197-оз "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2015 года № 365-п "О порядке предоставления отдельным категориям граждан единовременных денежных выплат в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 5 мая 2020 года № 27), решение Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 7 мая 2020 года № 16):

1. Предоставить единовременную денежную выплату гражданам, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, состоящим на 1 мая 2020 года на учете в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат", из числа:

1.1. Неработающих пенсионеров в размере 3 000 рублей.

1.2. Семей с детьми в размере 5 000 рублей.

1.3. Беременных женщин, находящихся на медицинском учете в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с беременностью, в размере 5 000 рублей.

2. При наличии у гражданина права на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, она предоставляется по одному из них в большем размере.

3. Единовременную денежную выплату предоставляет в беззаявительном порядке казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" по месту жительства граждан, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 25 мая 2020 года представить в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведения в отношении граждан, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего распоряжения.

5. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 5 июня 2020 года обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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