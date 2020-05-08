В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края от 14 апреля 2020 г. № 24, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 апреля 2020 г. № 217 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) лицевых масок в количестве 316 000 (трехсот шестнадцати тысяч) штук на сумму 11 123 200 (одиннадцать миллионов сто двадцать три тысячи двести) рублей для передачи исполнительным органам государственной власти Краснодарского края, подведомственным им государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям;";

2) пункт 2 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края принимает решение о передаче лицевых масок в муниципальную собственность в объеме согласно заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края для обеспечения деятельности призывных комиссий муниципальных образований Краснодарского края в целях выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 "О призыве в апреле - июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву'1."

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







