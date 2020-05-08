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8 мая 2020 г.

Постановление правительства Красноярского края от 8 мая 2020 года № 324-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" постановляю:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края" следующее изменение:

в превентивных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядке осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края:

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Работодатели, привлекающие работников к работам, выполняемым вахтовым методом, обеспечивают соблюдение рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения 2019-nCoV, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин



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