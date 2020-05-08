Постановление администрации Липецкой области от 8 мая 2020 года № 276 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "11 мая" заменить словами "31 мая".

2. В абзаце первом подпункта 2 пункта 1.2 слова "11 мая" заменить словами "31 мая".

3. В абзаце первом пункта 1.4 слова "11 мая" заменить словами "31 мая".

4. Пункт 1.6.1 после слова "маски" дополнить словами ", закрывающей нос и рот".

5. Пункт 1.6.3 после слова "маски" дополнить словами ", закрывающие нос и рот".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







