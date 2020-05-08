Мединский и Нарышкин ответили прибалтийским президентам

Внимательно ознакомившись с совместным заявлением президентов Латвии, Литвы и Эстонии, подготовленным к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе, Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО) указало на целый ряд исторических искажений и умолчаний, которые в нем содержатся.

Первое. Рассуждая о том, что "два беспощадных диктатора - Гитлер и Сталин - поделили Европу на регионы влияния", президенты лидеры прибалтийских стран отказали своим народам в исторической субъектности. Образ безвольных "наций-жертв" позволяет закрыть глаза на действия прибалтийских добровольцев СС, чьи злодеяния получили однозначную оценку Нюрнбергского трибунала.

Второе. Прикрыть постыдные акты сотрудничества с фашизмом национально-освободительной борьбой невозможно. Сближение с Гитлером было осознанным политическим курсом прибалтийских автократий. Латвия и Эстония стали плацдармами нацистской Германии, подписав соответствующие документы еще в 1939 году. В феврале 1940 года директор департамента госбезопасности Литвы А. Повилайтис также посетил Берлин, где по поручению своего правительства зондировал вопрос о германском протекторате.

Третье. Вхождение в состав СССР, произошедшее не по итогам Второй мировой войны, как заявляют президенты трех прибалтийских стран, а в 1940 году, на основании референдумов, позволило народам Латвии, Литвы и Эстонии вступить в борьбу под знаменами лидера антигитлеровской коалиции. Международное признание вхождения Прибалтийских республик в состав СССР произошло на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а затем подтверждено в 1975 году - по итогам Хельсинкского совещания.

Четвертое. Впору гордиться, а не замалчивать тот факт, что в различных частях Красной армии сражались десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Символично, что первым национальным подразделением, созданным в годы Великой Отечественной войны, стала 201-я Латышская стрелковая дивизия, укомплектованная преимущественно добровольцами. Этим людям была очевидна альтернатива - гитлеровцы проводили в Прибалтике политику геноцида. В Эстонии были убиты 80 тысяч, в Литве - 205 тысяч, а в Латвии - до 300 тысяч мирных жителей.

Пятое. В боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Их жертва послужила фундаментом последующего возрождения латвийской, литовской и эстонской государственности. Невозможно согласиться с тем, что "на смену одному тоталитарному режиму пришел другой". Глубоко безграмотно приравнивать советский строй, пусть и не лишенный собственных недостатков, к бесчеловечному нацистскому режиму, отвергающему элементарные ценности равенства, просвещения и развития. Продвижение подобных взглядов - уже не первый шаг прибалтийских элит к "обелению" фашизма как идеи и политической практики.

"Давая оценки прошлому, необходимо ориентироваться на мнение профессиональных историков и подлинные документы, а не на умозрительные идеологические конструкции. Высоко чтим подвиг бойцов Красной армии и их союзников, избавивших мир от фашистской чумы", - считают председатель РИО Сергей Нарышкин и глава РВИО Владимир Мединский.