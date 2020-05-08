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08.05.2020,  
09:25
Текст:  Антон Валагин

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться в войска в два этапа. Первый продлится до середины 20-х годов, затем начнется второй.

- На первом этапе будут закуплены самолеты с двигателями четвертого поколения. Затем, после завершения испытаний двигателя пятого поколения, имеющего увеличенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла, истребитель будет оснащаться им, - приводит РИА Новости слова замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

Фото: YouTube
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Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя. Как минимум одна из построенных машин работает в паре с тяжелым ударным беспилотником "Охотник", несколько истребителей прошли боевое крещение в Сирии.

Помимо малой заметности для радаров, Су-57 отличается круговым обзором собственных РЛС, чьи фазированные антенные решетки распределены по поверхности самолета. Также наведением на цели занимается опто-электронная станция с телевизионным и инфракрасным каналами, нечувствительная к стелс-технологиям.

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