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8 мая 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 8 мая 2020 года № 215 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:";

2) в пункте 2 слова "с 4 апреля по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 4 апреля по 31 мая 2020 года";

3) в пункте 4 слова "с 4 апреля по 11 мая 2020 года" заменить словами "с 4 апреля по 31 мая 2020 года";

4) в разделе I приложения 1:

а) подпункт "ж" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"ж) работу предприятий и организаций всех форм собственности, за исключением следующих организаций:

организаций, осуществлявших деятельность в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

организаций, подавших уведомление о начале работы в период действия указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в порядке, установленном постановлением Правительства Орловской области;

организаций, получивших разрешение на осуществление деятельности в период действия указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в порядке, установленном постановлением Правительства Орловской области;

организаций, предусмотренных постановлением Правительства Орловской области, определяющим перечень организаций, деятельность которых не приостановлена.";

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Ограничения, предусмотренные подпунктами "в" - "д" пункта 1 настоящего приложения, не распространяются на организации, определенные абзацами вторым - пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с абзацами вторым - пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения, оказывающим соответствующие услуги, обеспечить запрет допуска и нахождения в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях граждан, не выполняющих обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок, респираторов или иных средств защиты.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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