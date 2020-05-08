Появились подробности перехвата самолета-шпиона U-2 над Свердловском

Не ждали

Перехват высотного разведчика над Свердловском стал неожиданностью как для СССР, так и для США. В Кремле не ожидали, что у Белого дома хватит наглости испортить один из главных советских праздников. В Вашингтоне были уверены, что имеющиеся у СССР системы ПВО не способны сбивать цели на высоте 21 километра.

На самом деле полет Фрэнсиса Пауэрса планировался на 29 апреля. Но из-за плотной облачности по маршруту его перенесли на день, а затем еще на один. Наконец ранним утром 1 мая U-2 с бортовым номером 56-6693 без опознавательных знаков ВВС США, зато с высокочувствительной фотокамерой взлетел с авиабазы Пешавар в Пакистане. Самолету предстояло пролететь над стартовыми позициями советских МБР на Байконуре, закрытым городом Челябинск-40, где находится комбинат по производству оружейного плутония, заводом по строительству подводных лодок в Северодвинске, стратегическим аэродромом на Кольском полуострове и приземлиться на авиабазе Буде в Норвегии.

Первомай сыграл с американцами недобрую шутку - из-за повышенной боеготовности части ПВО обнаружили U-2 практически сразу после пересечения границы СССР, но несколько часов сбить его не удавалось из-за большой высоты полета. Не достали разведчика и поднятые на перехват истребители. Только над Уралом, защищали который недавно принятые на вооружение зенитные комплексы С-75, самолет-шпион был сбит - причем первой же ракетой. Произошло это в 8.53 по московскому времени.

"Все вокруг стало оранжевым"

Освободившись из советской тюрьмы, пилот разведчика Фрэнсис Пауэрс рассказал создателю U-2 Кларенсу Джонсону, что произошло после взрыва за самолетом зенитной ракеты.

- Все вокруг стало оранжевым, - вспоминал Пауэрс. Его зажало между сиденьем и приборной панелью, поэтому воспользоваться катапультой он не смог. Пока исковерканный U-2 камнем падал с высоты 21 километр, летчик выбирался из кабины. На высоте 10 км это удалось, но в спешке пилот забыл отсоединить шланг кислородной маски и едва не погиб из-за этого.

Как выяснилось позже, Пауэрс не сделал еще одну необходимую вещь, а именно не привел в действие устройство самоликвидации. Небольшой заряд взрывчатки должен был уничтожить фотокамеру. Этого не произошло и СССР получил доказательства шпионской деятельности США.

И о погоде

Никита Хрущев призвал Совет безопасности ООН принять меры против США. В ответ Госдепартамент озвучил заготовленную заранее историю прикрытия: дескать, самолет занимался исследованием погоды, пилот потерял сознание и неуправляемый U-2 залетел на территорию Советского Союза. Эту ложь в Кремле с удовольствием разоблачили, представив шпионское оборудование и показания захваченного в плен Пауэрса.

Результатом стало резкое охлаждение отношений между странами. В частности, Хрущев отменил приглашение Эйзенхауэру посетить СССР, а накануне встречи двух лидеров в Париже армия США была приведена в повышенную боеготовность. Еще одним следствием перехвата над Свердловском стало изменение окраски U-2. До инцидента самолеты-шпионы ради снижения веса не красили и они были серебристыми. Но пилоты разведчиков внезапно почувствовали себя слишком заметными и уязвимыми, после чего разведчик приобрел нынешнюю серо-черную масть.