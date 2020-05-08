Президент Германии Штайнмайер: У нашей истории нет искупления

Она находится в сердце центрального мемориала жертвам войны и тирании Нойе Вахе ("Новый караул"). Небольшое здание с классическим портиком было построено после наполеоновский войн для гвардейцев прусского короля, еще российский император Александр Первый наблюдал здесь развод караулов. После разрушений Второй мировой этот комплекс был отреставрирован и обрел новый смысл. На фоне проема суровых дорических колонн Штайнмайер произнес очень прочувствованную речь об исторической памяти.
"У нашей истории нет искупления", - сказал он.
"Нет конца памяти. Нет искупления нашей истории... Немецкая история - это сломанная история, с ответственностью за убийства и страдания миллионов. Это разбивает нам сердце... Эту страну можно любить только с разбитым сердцем", - цитирует президента Германии Die Welt.
По его словам, немцы "прошли долгий и болезненный путь к признанию своей вины", понадобились десятилетия, в течение которых четыре поколения шаг за шагом шли к примирению с собственной историей, учась "смотреть ей в глаза".
Штайнмайер напомнил, что "освобождение в 1945 году пришло извне - иначе и не могло быть, ведь Германия находилась в глубочайшей бездне".
"Мы, немцы, должны сегодня сказать: день освобождения - это день благодарности", - подчеркнул Штайнмайер.
Он также призвал соотечественников противостоять ненависти, расизму, ксенофобии - "старым злым духам в новом обличье".
Глава государства напомнил, что эта церемония должна была пройти совсем иначе, в присутствии высоких гостей, представляющих страны-союзницы, а также очевидцев, переживших войну, и молодежи. Пандемия внесла свои коррективы в эти планы, но ей не под силу умалить значимость момента.
"Воспользуемся тишиной. Замрем", - проникновенно заключил президент.