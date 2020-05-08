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8 мая 2020 г.

Постановление правительства Приморского края от 8 мая 2020 года № 409-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за I квартал 2020 года"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 8 мая 2020 г.

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за I квартал 2020 года:

на душу населения - 13 628 рублей;

для трудоспособного населения - 14 422 рубля;

для пенсионеров - 10 984 рубля;

для детей - 15 003 рубля.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края -председатель Правительства Приморского края В.Г.Щербина



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