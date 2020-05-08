Постановление губернатора Приморского края от 8 мая 2020 года № 54-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:

"следование в государственные органы, в том числе судебные, и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц.";

1.2. Дополнить абзац четвертый пункта 5.1 после слов "юридической помощи" словами ", арбитражных управляющих, утвержденных в

определенном действующим законодательством порядке для осуществления полномочий в делах о банкротстве,".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







