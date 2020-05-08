Постановление губернатора Приморского края от 8 мая 2020 года № 54-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке 13:25
В Испании кот заразился COVID-19 от хозяина 13:21
Путин и Нетаньяху договорились о взаимодействии по коронавирусу 13:20
Путин и Рахмон по телефону поздравили друг друга с юбилеем Победы 13:17
Названы самые популярные в последнее время среди россиян сериалы 13:17
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов 13:16
Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020 13:14
В Заполярье раскрыли убийство 18-летней давности 13:11
У прокатной компании угнали 97 машин, но она этого не заметила 13:08
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем Победы 13:04
Зась поздравил руководителей стран ОДКБ с юбилеем Победы 13:00
Коронавирус сорвал десятый сезон "Американской истории ужасов" 12:52
В Нижневартовске депутат заразилась коронавирусом 12:45
Путин в послании Трампу призвал действовать в "духе Эльбы" 12:38
В Челябинской области отказались от праздничного салюта 9 мая 12:37
В Архангельске пройдет онлайн-шествие участников Северных конвоев 12:37
На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома 12:33
У трех сотрудников "Милана" выявили коронавирус 12:32
В Вологодской области в семи районах подтопило дома и размыло дороги 12:30
Лукашенко принял участие в закладке капсул с землей из мест воинской славы 12:28
В Адыгее ввели обязательное ношение масок и перчаток 12:28
Путин поздравил народы бывшего СССР с юбилеем Победы 12:28
В Сибири продлят режим самоизоляции 12:25
Умер знаменитый певец Хиллард Аткинсон 12:24
Зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камнями 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 мая 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 8 мая 2020 года № 54-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:

"следование в государственные органы, в том числе судебные, и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц.";

1.2. Дополнить абзац четвертый пункта 5.1 после слов "юридической помощи" словами ", арбитражных управляющих, утвержденных в

определенном действующим законодательством порядке для осуществления полномочий в делах о банкротстве,".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией