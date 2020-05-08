Волонтеры СУЭК-Кузбасс передают больницам продуктовые корзины и телевизоры

В рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям и в преддверии 75-летия Великой Победы волонтеры СУЭК при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" передали Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) праздничные продуктовые корзины и новый современный телевизор.

В рамках Всероссийской акции "#Мы вместе", организуемой совместно с Общероссийским народным фронтом, активисты советов молодежи предприятий "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Главным подарком, доставленным волонтерами, стал современный телевизор Samsung с диагональю экрана 139 сантиметров. Уже 9 мая сотрудники и пациенты Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больницы смогут стать зрителями онлайн-мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

- Спасибо большое компании "СУЭК-Кузбасс" за поддержку, за помощь нашему медицинскому учреждению, которую нам оказывают с начала распространения инфекции в стране, - говорит Татьяна Якшарова, главная медицинская сестра ГАУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница".

В скором времени подобная благотворительная акция пройдет и для коллектива Инфекционного отделения ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1".

Волонтеры СУЭК в Ленинске-Кузнецком и Киселевске присоединились к Всероссийской акции "#Мы вместе" и уже оказали помощь в доставке продуктов по 230 адресам кузбассовцев, находящихся в вынужденной самоизоляции.

- Сейчас очень важно помогать людям, которые не могут вести свой обычный образ жизни из-за распространения инфекции, - рассказывает волонтер СУЭК Анна Прусакова. - Особенно это касается медицинских работников, которые изолированы от окружающего мира и даже семей. Поэтому сегодня при вручении подарков было приятно видеть их искренние улыбки.

Компания "СУЭК-Кузбасс" оказывает поддержку кузбасским медицинским учреждениям для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. В общей сложности три тысячи медицинских респираторных масок получили четыре медицинских учреждения Кемеровской области. Кроме того, в Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу было передано десять литров дезинфицирующих средств, флаконы с физраствором, а также одноразовые медицинские комбинезоны и комплекты постельного белья. Отдельные комплектующие для принудительной подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие были направлены в Инфекционное отделение ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1", а бесконтактные термометры переданы в ГАУЗ КО "Кемеровской областной клинической инфекционной больнице".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс