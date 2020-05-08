Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38 (далее - указ Губернатора Сахалинской области № 16), следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 3.3 слова и цифры "по 11 мая 2020 года" заменить словами и цифрами "по 31 мая 2020 года".

1.2. Подпункт 3.4 изложить в новой редакции:

"3.4. В период с 30 марта по 31 мая 2020 года осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями видов деятельности, указанных в приложении № 2 к настоящему указу (с учетом исключений и условий, указанных в абзацах 2-9 настоящего подпункта), кроме случаев, когда такая деятельность осуществляется дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять виды деятельности, указанные в приложении № 3 к настоящему указу, после уведомления Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области (его территориального отдела) о начале осуществления деятельности и получения предписания Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять розничную продажу непродовольственных товаров по видам экономической деятельности, указанным в пунктах 2, 14 - 16, 18, 19, 24, 25, 27, 31 - 35, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 51, 53, 58, 60, 62, 63, 65, 75, 77, 87 приложения № 2 к настоящему указу, в специализированных магазинах, имеющих отдельный вход, а также заключенный договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, при обязательном исполнении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять деятельность в области спорта по видам экономической деятельности, указанным в пунктах 4, 7, 48, 67 приложения № 2 к настоящему указу, на теннисных кортах и открытых плоскостных сооружениях, а также на объектах региональных и муниципальных физкультурно-спортивных учреждений Сахалинской области при условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24).

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, обязаны обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции);

2) принятие решений об установлении численности работников (физических лиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы.".

1.3. В абзаце 1 пункта 6 слова и цифры "по 11 мая 2020 года" заменить словами и цифрами "по 31 мая 2020 года".

1.4. Абзац 1 подпункта 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Сахалинской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, прогулок с детьми, занятий спортом, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.".

1.5. В абзаце 4 подпункта 10.1 слова и цифры "по 08 мая 2020 года" заменить словами и цифрами "по 31 мая 2020 года".

1.6. Подпункт 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. физкультурно-спортивных учреждений Сахалинской области, обеспечить принятие в установленном порядке решений об осуществлении тренировочного процесса при обязательном условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COV1D-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24).

1.7. В абзаце 1 подпункта 16.2 пункта 16 слова и цифры "20 мая 2020 года" заменить словами и цифрами "31 мая 2020 года".

1.8. В пункте 17 слова и цифры "20 мая 2020 года" заменить словами и цифрами "31 мая 2020 года".

1.9. В абзаце 1 пункта 24 после слов "Запретить производство ремонтных работ" дополнить словами ", повлекших за собой нарушение тишины и покоя граждан,".

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 мая 2020 года.

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







