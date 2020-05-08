Виртуальный оркестр исполнит Седьмую Симфонию Дмитрия Шостаковича

Виртуальный концерт Музыка мира начнется 8 мая в 15.00 по московскому времени впечатляющей видеоинсталяцией в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Ведущий Артем Ткаченко представит проект и анонсирует исполнение первой части знаменитой Седьмой Симфонии Дмитрия Шостаковича международным виртуальным симфоническим оркестром.

Вместе с ведущим зрители пройдут путь от мирного дома накануне войны до самого Рейхстага через Брестскую крепость, блокадный Ленинград, заводы и вокзалы, радиорубку Юрия Левитана… Юный скрипач пройдет тот же путь. Мы увидим, как он и его музыка повзрослеют и придут к победе.

В трансляции примут участие более пятидесяти выдающихся деятелей культуры, медицины, спорта из России и других стран. Поздравления, воспоминания, размышления в виртуальном режиме. Каждому из них есть чем поделиться в дни празднования Великой Победы!

Кульминацией послужит выступление виртуального оркестра The Baltic Sea Philharmonic под управлением Кристьяна Ярви.