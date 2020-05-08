Указ главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2020 года № 1185 "О создании государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации", в целях мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" согласно приложению к настоящему Указу.

2. Определить:

1) Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим организационное, финансовое и нормативно-правовое обеспечение создания, функционирования и развития государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)";

2) государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр инфокоммуникационного технологий" оператором государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)".

3. Установить, что финансирование работ по созданию государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" осуществляется в пределах средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Инновационное и цифровое развитие в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".

4. Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) (Семенов А.А.) разработать план по созданию и вводу в эксплуатацию государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" до 15 мая 2020 года.

5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





Утверждено Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2020 г. № 1185

Положение о государственной информационной системе Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель создания, назначение и структуру государственной информационной системы Республики Саха (Якутия) "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" (далее - ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)").

2. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" представляет собой единую распределенную информационно-аналитическую систему, обеспечивающую формирование и обработку данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления, в том числе для информационного обеспечения населения Республики Саха (Якутия)" по вопросам чрезвычайной ситуации, повышенной готовности, а также предоставление и анализ информации на основании указанных данных в соответствии с настоящим Положением.

3. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" создается в целях минимизации риска нанесения ущерба жизни и здоровья граждан, снижения экономического и социального ущерба, а также других видов ущерба, в том числе косвенного, за счет сокращения времени, необходимого для выработки и принятия оптимальных управленческих решений.

4. Участниками взаимодействия ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" являются:

1) уполномоченный орган;

2) оператор системы;

3) поставщики сведений;

4) пользователи открытой части портала;

5) пользователи закрытой части портала.

5. Поставщиками сведений в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" являются:

1) исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), их подведомственные учреждения (по решению уполномоченного органа);

2) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (по согласованию);

3) органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия), их подведомственные учреждения (по согласованию);

4) иные организации и учреждения (по решению уполномоченного органа);

5) поставщик сведений заключает с оператором системы соглашение об информационном обмене сведениями в соответствии с настоящим Положением.

6. Пользователями ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" являются:

1) пользователи закрытой части портала:

а) исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), их подведомственные учреждения (по решению уполномоченного органа);

б) Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (по решению уполномоченного органа);

в) органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия), их подведомственные учреждения (по решению уполномоченного органа);

г) иные организации и учреждения (по решению уполномоченного органа);

2) пользователи открытой части портала: население Республики Саха (Якутия), пользователи сети "Интернет" (неограниченная категория пользователей).

7. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" предназначена для решения следующих задач:

1) обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами государственной власти Республики Саха (Якутия) управленческих решений по вопросам режима чрезвычайной ситуации и/или режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)";

2) осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением принятых органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и их подведомственными учреждениями решений по вопросам режима чрезвычайной ситуации и/или режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия);

3) информационного обеспечения населения Республики Саха (Якутия) по вопросам режима чрезвычайной ситуации и/или режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).

8. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" обеспечивает систематизацию и анализ информации:

1) об обстановке по режиму чрезвычайной ситуации и/или режиму повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия), с графической визуализацией пространственных (географических) данных;

2) о гражданах, населенных пунктах, предприятиях и организациях, попавших в зону действия режима чрезвычайной ситуации, повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия);

3) о гражданах, населенных пунктах, предприятиях и организациях, находящихся в зоне риска распространения контролируемой ситуации;

4) о гражданах, населенных пунктах, предприятиях и организациях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

5) о привлеченных человеческих, технических, финансовых ресурсах для решения вопросов, возникших в процессе подготовки, устранения и ликвидации последствий ситуации.

2. Основные принципы построения ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" и ее структура

9. Основными принципами формирования и функционирования ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" являются:

1) централизация сбора и предоставления информации для всех заинтересованных сторон, а также исключение запросов информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", непосредственно у источника информации;

2) актуальность и достоверность информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

3) безвозмездность доступа пользователей к информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) безопасность ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" с учетом требований обеспечения информационной безопасности;

5) открытость содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" информации, в том числе возможность ее публикации в форме открытых данных, за исключением информации ограниченного доступа.

10. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" имеет следующую структуру:

1) публичный информационный ресурс, содержащий открытую статистическую информацию с графической визуализацией пространственных (географических) данных;

2) ситуационный центр по мониторингу обстановки при введении режима чрезвычайной ситуации и/или повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия), содержащий служебную информацию с графической визуализацией пространственных (географических) данных;

3) иные информационные ресурсы, создаваемые по решению Правительства Республики Саха (Якутия).

11. Доступ пользователей к закрытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" осуществляется в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.

3. Порядок функционирования ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", технические требования, порядок информационного взаимодействия

12. Функционирование ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" осуществляется с использованием государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Саха (Якутия) "СахаИнформ-Сеть", Центра обработки данных Республики Саха (Якутия), рабочих мест участников взаимодействия ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)".

13. ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" должна обеспечивать:

1) ведение электронных журналов учета операций, позволяющих обеспечивать учет действий пользователей в процессе эксплуатации ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

2) информирование участников ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" о сбоях и нарушениях в работе ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", которые могут повлечь нарушение сроков и качества предоставления и (или) получения информации, а также о нарушении требований об обеспечении информационной безопасности, определенных настоящим Положением.

14. Технологические и программные средства ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" должны обеспечивать:

1) достижение цели создания ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", предусмотренной пунктом 3 настоящего Положения;

2) непрерывное функционирование ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

3) резервное копирование информации и электронных журналов учета операций в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) защиту информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)".

5) доступность информации для получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование;

6) доступность информации, содержащейся в открытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы с пользователя открытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)".

15. Требования к организационным и техническим мерам защиты информации, реализуемым в рамках системы защиты информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", должны соответствовать требованиям по безопасности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации.

16. Информационное взаимодействие ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" должно осуществляться с обеспечением следующих требований:

1) защита передаваемой информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации;

2) фиксация даты, времени и участников всех действий и операций, осуществляемых в рамках информационного взаимодействия, а также возможность предоставления сведений, позволяющих восстановить историю информационного взаимодействия;

3) реализация незамедлительных мер по устранению выявленных сбоев и нарушений функционирования ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" и случаев нарушения требований обеспечения информационной безопасности.

17. Обладателем информации, содержащейся в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", является Республика Саха (Якутия).

4. Организация управления процессами создания, эксплуатации и развития ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)"

18. Уполномоченный орган ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)":

1) разрабатывает планы мероприятий по созданию и развитию ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", а также обеспечивает контроль за их исполнением;

2) рассматривает и утверждает организационно-распорядительные и методические документы, необходимые для обеспечения функционирования ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

3) формирует функциональные требования к ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) рассматривает и утверждает порядок доступа к ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

5) обеспечивает защиту информации, обрабатываемой в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации в части ее функционирования на собственных рабочих местах.

19. Оператор ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)":

1) вносит предложения по формированию планов мероприятий по вопросам создания и развития ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", выполняет мероприятия по созданию и развитию ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

2) разрабатывает организационно-распорядительные и методические документы, необходимые для обеспечения функционирования ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

3) вносит предложения по функциональным требованиям к ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) разрабатывает требования к порядку доступа к ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

5) разрабатывает и заключает с поставщиком сведений соглашение об информационном обмене сведениями;

6) выполняет мероприятия по эксплуатации ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в рамках государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Саха (Якутия) "СахаИнформ-Сеть", Центра обработки данных Республики Саха (Якутия);

7) обеспечивает защиту информации, обрабатываемой в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации в части ее функционирования в рамках государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Саха (Якутия) "СахаИнформ-Сеть", Центра обработки данных Республики Саха (Якутия);

8) обеспечивает участников взаимодействия, за исключением пользователей открытой части ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", средствами защиты информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации, при обработке информации на рабочих местах;

9) обеспечивает защиту информации, обрабатываемой в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации в части ее функционирования на собственных рабочих местах.

20. Поставщик сведений в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)":

1) заключает с оператором системы соглашение об информационном обмене сведениями;

2) получает доступ к закрытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом;

3) имеет право вносить предложения по формированию планов мероприятий по вопросам создания и развития ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) осуществляет работу в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в соответствии с настоящим Положением, организационно-распорядительными и методическими документами по функционированию ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

5) обеспечивает защиту информации, обрабатываемой в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации в части ее функционирования на собственных рабочих местах.

21. Пользователь закрытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)":

1) получает доступ к закрытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом;

2) имеет право вносить предложения по формированию планов мероприятий по вопросам создания и развития ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

3) осуществляет работу в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в соответствии с настоящим Положением, организационно-распорядительными и методическими документами по функционированию ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

4) обеспечивает защиту информации, обрабатываемой в ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)", в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации в части ее функционирования на собственных рабочих местах.

22. Пользователь открытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)":

1) имеет право вносить предложения по формированию планов мероприятий по вопросам создания и развития ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)";

2) осуществляет работу в открытой части портала ГИС РС(Я) "Оперативный мониторинг РС(Я)" в соответствии с настоящим Положением.







