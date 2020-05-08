Постановление правительства Ярославской области от 8 мая 2020 года № 401-п "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" на территории Ярославской области"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" на территории Ярославской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко





Утверждены постановлением Правительства области от 08.05.2020 № 401-п

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" на территории Ярославской области

1. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" на территории Ярославской области (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Правила устанавливают требования, обязательные для соблюдения гражданами, проживающими и (или) находящимися на территории Ярославской области, и организациями, осуществляющими деятельность на территории Ярославской области, при введении режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области.

2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, передаваемую в рамках трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, либо ознакомиться с такой информацией, передаваемой коротким текстовым сообщением по сети подвижной радиотелефонной связи. При невозможности ознакомления с такой информацией гражданин должен обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или в центр обработки вызовов по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

3. При введении постановлением Правительства области режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" на территории (части территории) Ярославской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:

3.1. Соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также нормативных правовых актов Ярославской области, устанавливающих дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации.

3.2. Выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - уполномоченные должностные лица).

3.3. При получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

3.4. При обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вызову экстренных оперативных служб, уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь.

3.5. Иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные подпунктом 3.3 настоящего пункта и подпунктами 4.2 и 4.3 пункта 4 Правил.

4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:

4.1. Создавать условия, препятствующие действиям уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта и (или) затрудняющие их действия.

4.2. Заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону.

4.3. Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью.

4.4. Осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

4.5. Покидать места проживания и передвигаться по территории Ярославской области в случаях, установленных нормативными правовыми актами Ярославской области, указанными в пункте 7 Правил, принимаемыми в целях установления дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.6. Распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

5. В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством области, организации обязаны:

5.1. Выполнять решения комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих уровней, оперативных штабов и рабочих групп, созданных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения и предписания органов исполнительной власти, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и иных органов государственной власти, вынесенные в пределах полномочий этих органов по устранению нарушений требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5.2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно оповещать об этом своих работников и иных граждан, находящихся на территории организации.

5.3. Обеспечивать незамедлительное проведение эвакуации с территории организации работников и иных граждан, находящихся на территории организации, а также оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в проведении эвакуации с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.

5.4. Предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории организации, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории организации.

5.5. Проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвычайных ситуациях.

5.6. Организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.7. Приостанавливать свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории организации, а также в случаях введения нормативными правовыми актами Ярославской области дополнительных требований и ограничений, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (за исключением организаций, оказывающих медицинскую помощь, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности).

5.8. Осуществлять меры по предотвращению проникновения на объекты и (или) к местам размещения потенциально опасного технологического оборудования и материалов посторонних лиц, а также по исключению террористических актов.

6. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации организациям запрещается:

6.1. Создавать условия, препятствующие действиям уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта и (или) затрудняющие их действия.

6.2. Осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию работников организации и иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

6.3. Распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

7. При введении ограничений на передвижение в соответствии с нормативными правовыми актами Ярославской области в период действия режима "Повышенная готовность" или "Чрезвычайная ситуация" передвижение по территории (части территории) Ярославской области осуществляется на основании пропусков, оформленных в соответствии с установленным Правительством области порядком.

8. Лица, нарушившие Правила, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.









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