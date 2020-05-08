Зачем США закупали российские сверхзвуковые ракеты

В разгар холодной войны Пентагон опасался советских сверхзвуковых ракет Х-31 известных в НАТО как AS-17 Krypton (Криптон). Американские военные не могли найти эффективного способа борьбы с оружием, которое могло развивать скорость 3,5 Маха.

Как сообщает The Drive, проблема заключалась в том, что в США не могли создать полноценный имитатор советской ракеты для отработки мер противодействия.

"Только один из шести запусков с ноября 1987 года по январь 1989 года оказался успешным. Еще два запуска, один в ноябре 1990 года и другой в мае 1991 года, были объявлены неудачными. В итоге конгресс закрыл программу", - сообщает издание.

Ситуация изменилась с распадом Советского Союза. Секретное оружие, ранее недоступное для иностранцев, стало возможно купить.

В 1995 году фирма McDonnell Douglas приобрела корпуса и двигатели ракет Х-31, которые превратили в ракеты-мишени MA-31 для отработки мер противодействия ракетным ударам. С 1996 по 2003 год было произведено 13 пусков этих ракет с истребителей F-4 Phantom II.

Впоследствии на основе MA-31 разработаны новые реактивные ракеты-мишени.