Постановление администрации Тамбовской области от 8 мая 2020 года № 394 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 30.04.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в преамбуле после слов "пункта 10 статьи 4.1," дополнить словами "подпункта "у" пункта 1 статьи 11";

в пункте 1:

в абзаце втором слова "по 11.05.2020" заменить словами "по 17.05.2020";

в абзаце четвертом слова "на лиц, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также" исключить;

в пункте 1.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тамбовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, участия в траурных процессиях, в случаях следования к ближайшему месту внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, случаев следования по вызову судьи, правоохранительных органов и их должностных лиц для участия в процессуальных действиях, случаев следования от места проживания (пребывания) к принадлежащим им садовым домам, садовым, огородным земельным участкам, земельным участкам, предоставленным и (или) приобретенным для ведения личного подсобного хозяйства, и обратно;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, информирования о необходимости использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания, установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

абзац пятый после слов "деятельность адвокатов" дополнить словами "арбитражных управляющих";

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Разрешается передвижение по территории Тамбовской области если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме согласно приложению № 2.

Обязать граждан, указанных в настоящем пункте, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и общественном транспорте.

Рекомендовать гражданам в общественных местах и общественном транспорте использовать средства индивидуальной зашиты рук (перчатки).";

в пункте 11.1 слова "по 11.05.2020" заменить словами "по 17.05.2020";

пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

"11.4. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Услуга по государственной регистрации заключения брака предоставляется лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.";

пункты 15-15.2 изложить в следующей редакции:

"15. Ректору Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова", руководителям организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), программам профессионального обучения, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальным учебным планам в соответствии с календарным учебным графиком.

Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, практические занятия осуществлять по индивидуальным учебным планам с соблюдением обучающимися и мастерами производственного обучения санитарных норм.

15.1. Ректору Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова", руководителям организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), программам профессионального обучения, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности установить гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников, оказать содействие работникам в обеспечении дистанционного формата исполнения должностных обязанностей.

15.2. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Тамбовской области, обеспечить работу "дежурных групп". Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарных норм.

Срок - с 12.05.2020 до особого распоряжения."

пункт 15.3 признать утратившим силу;

в пункте 15.4 слова ", в период с 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно" исключить;

пункт 17 признать утратившим силу;

в пункте 18 в абзаце первом слова "по 11.05.2020" заменить словами "по 17.05.2020";

в пункте 18.1 слова "по 11.05.2020" заменить словами "по 17.05.2020";

дополнить пунктом 18.2 следующего содержания:

"18.2. Приостановить с 12.05.2020 по 17.05.2020 деятельность стационарных объектов торговли общей площадью более 1500 кв. м. (в том числе торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов и т.п.), а также индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих торговую деятельность в них, за исключением деятельности аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих оптико-офтальмологические изделия (салонов оптики), специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), химчисток, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров. Указанные объекты розничной торговли, осуществляющие розничную продажу продовольственных товаров, вправе осуществлять продажу непродовольственных товаров при условии, что доля продажи продовольственных товаров в общем товарообороте составляет не менее 60 процентов.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Организациям, осуществляющим деятельность, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществлять свою деятельность при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с предписаниями и рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, в том числе ежедневного бесконтактного измерения температуры тела работников, регулярной обработки дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук, соблюдения дистанции между работниками не менее 1,5 метров, недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, с повышенной температурой тела.

Организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, (индивидуальным предпринимателям), указанным в настоящем пункте, осуществлять свою деятельность при условии использования работниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).

Срок: с 12.05.2020 до особого распоряжения;

19.1 организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере торговли:

обеспечить выполнение санитарных мер в соответствии с предписаниями и рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, в том числе регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, дверные ручки, платежные терминалы и т. д.);

организовать работу по минимизации очередей и скопления покупателей, постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров друг от друга;

усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, с повышенной температурой тела, прибывших в течение последних 14 дней с территорий иностранных государств;

19.2 интернет-магазинам и сервисам доставки товаров принять меры по минимизации близкого контакта с покупателями.

Срок: с 27.03.2020 до особого распоряжения.

19.3. предоставление парикмахерских и косметических услуг организациями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальными предпринимателями), осуществлять при условии нахождения в помещении не более четырех человек в одном изолированном помещении и только по предварительной записи.";

пункт 19.4 признать утратившим силу;

приложения № 1,3,4 признать утратившими силу;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







