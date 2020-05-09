Постановление правительства Тульской области от 8 мая 2020 года № 210 "Об установлении дополнительной гарантии работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

Новости

Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море 01:31
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне 00:33
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
Второй сотрудник из окружения вице-президента США Пенса заболел COVID-19 08.05.2020
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима 08.05.2020
В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека 08.05.2020
На Дону создали арку с туманом против коронавируса 08.05.2020
Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной 08.05.2020
Бастрыкин призвал быстрее реагировать на агрессию к медикам и полицейским 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал возможные сроки выхода из режима ограничений 08.05.2020
В Томске возбудили дело после расстрела егерей на заимке 08.05.2020
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 08.05.2020
Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая 08.05.2020
Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед" 08.05.2020
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов 08.05.2020
Облака над Москвой разгонят реагентами 08.05.2020
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 08.05.2020
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 мая 2020 г.

Постановление правительства Тульской области от 8 мая 2020 года № 210 "Об установлении дополнительной гарантии работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 9 мая 2020 г.
Вступает в силу 8 мая 2020 г.

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, обеспечения защиты прав работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить на период действия режима повышенной готовности дополнительную гарантию работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в виде обеспечения их двухразовым питанием на рабочем месте.

2. Установить, что финансирование расходов на предоставление дополнительной гарантии, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и составляет не более 300,00 (трехсот) рублей на одного работника в сутки.

3. Перечень работников, имеющих право на получение дополнительной гарантии, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, определяется локальным актом учреждения здравоохранения Тульской области.

4. Постановление вступает в силу с 8 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией