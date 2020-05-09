Постановление правительства Тульской области от 8 мая 2020 года № 210 "Об установлении дополнительной гарантии работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, обеспечения защиты прав работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить на период действия режима повышенной готовности дополнительную гарантию работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в виде обеспечения их двухразовым питанием на рабочем месте.

2. Установить, что финансирование расходов на предоставление дополнительной гарантии, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и составляет не более 300,00 (трехсот) рублей на одного работника в сутки.

3. Перечень работников, имеющих право на получение дополнительной гарантии, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, определяется локальным актом учреждения здравоохранения Тульской области.

4. Постановление вступает в силу с 8 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







