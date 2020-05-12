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28-летний певец и актер Влад Соколовский заразился коронавирусом

Новости
    12.05.2020, 13:40
Текст:   Олег Усков

Владислав Соколовский, российский певец и автор песен, продюсер, танцор, актер и телеведущий, участник балета Аллы Духовой "Тодес" и бывший солист группы "БиС", сообщил, что у него новая коронавирусная инфекция.

Информацией этой артист делится в Instagram.

"Привет, друзья! Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура, которая держалась в течение трех дней и доходила до 39.2", - информирует певец. Поясняя, что в среду он "вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали", пообещав прислать результат в срок до семи дней.

Первичный анализ пришел уже через два и оказался положительным. Артисту посоветовали дождаться повторного, а пока самоизолироваться. Что Влад и сделал.

Сетуя: вскоре началась проблема с кишечником. "Он встал на двое суток и было реально больно", - пишет артист. Уточняя: позже Соколовский узнал, что остановка кишечника "также является одним из симптомов мутирующего вируса".

Фото: Антон Тушин/ ТАСС
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"Мои данные поступили в Роспотребнадзор, и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач, и я буду изолирован на две недели", - предупредил Влад.

Указав, что для него "единственное непонятка - это пневмония!". И объясняет проблему: "Для того, чтобы наверняка узнать, есть она у меня, или нет (симптомы есть), нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями. Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить".

Влад Соколовский родился в 1991 году в Москве. Отец - основатель и солист группы "ИКС-Миссия" Андрей Соколовский, мать - артистка цирка и режиссер Ирина Сербина-Херц. На сцену впервые вышел в три года, исполнил с Киркоровым песню "Зайка моя".

Участвовал в проектах "Аферы, музыка, любовь", "Наша Маша и Волшебный орех", российской локализации ситкома "Как я встретил вашу маму", сериалах "Универ: новая общага" и "Кровавая барыня" (землемер Тютчев).

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