Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. Об этом сегодня заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Закупочная цена китайских масок в пересчете на наши деньги составляет 21-23 рубля, отмечают в дептрансе. В московских магазинах маски стоят от 32 до 60 руб., а перчатки - от 23 до 43 за пару. При этом стоимость набора "маска плюс перчатки" в метро - 50 рублей.

В то же время, заявляют в ведомстве, будут расторгнуты договоры с поставщиками, которые не смогли привезти маски по заявленным низким ценам.