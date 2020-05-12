Белгородец выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей

Клиент белгородского отделения Почты России стал обладателем 1,4 миллиона рублей. Деньги он выиграл, купив билет "Жилищной лотереи".

Как отметили в региональном УПФС Почты России, в этот день такую же сумму выиграл только клиент московского почтового отделения. А самый крупный выигрыш достался жителю Ханты-Мансийского автономного округа: там билет принес его обладателю три миллиона рублей.

Счастливые лотерейные билеты также достались жителям Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областей.

Сотрудники Почты отмечают, что выигрыши нередки. Более 360 клиентов получили крупные выигрыши - свыше 500 тысяч рублей. В целом же, общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в прошлом году превысила 3,4 миллиарда рублей, а победителями лотерей стали более 22 миллионов человек.