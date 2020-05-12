Белгородские оперативники задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

Двое аферистов вымогали деньги у пожилых людей, чтобы якобы избавить от проблем их родственников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенников задержали сотрудники Управления МВД России по Белгородской области совместно с коллегами из Белгородского района.

Полицейские установили, что житель Сургута звонил на стационарные телефоны белгородцев и представлялся их близким родственником. Он сообщал, что попал в дорожно-транспортное происшествие и сбил человека. Затем мужчина изменял голос и, представившись следователем или адвокатом, предлагал пожилым людям заплатить 350 тысяч рублей, чтобы в отношении их родного человека не возбуждали уголовное дело. Как правило, таких денег у пенсионеров не находилось, и мошенник соглашался на меньшую сумму. Деньги он получал через курьера, которого нашел по объявлению в сети Интернет.

Второй сообщник забирал у обманутых людей деньги и переводил их подельнику через онлайн-банкинг и терминалы.

Предварительный ущерб, причиненный десяти пожилым людям, превысил 500 тысяч рублей. Задержанные аферисты взяты под стражу.