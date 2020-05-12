Пожарные и спасатели Москвы в праздники спасли шесть человек

В майские праздники столичные пожарные и спасатели более 767 раз выезжали на происшествия и пожары, спасли шесть человек и оказали помощь 158 пострадавшим. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В период майских праздников сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы совершили 633 выезда, в том числе на 34 пожара, на ликвидацию последствий 20 ДТП, 56 раз помогли гражданам собрать разбитый градусник и провести демеркуризацию, два раза работали по ликвидации обрушений и совершили 521 социальный выезд для оказания помощи населению столицы. За майские праздники спасено три человека на пожарах и один в ДТП.

Также в Северном округе столицы спасли тонувшего рыбака и оказали первую помощь двум пострадавшим.

За время праздников было обнаружено три очага возгорания на природных территориях. Спасателей авиацентра вызывали восемь раз, из них шесть - на аварийно- спасательные работы, два - на поиски пострадавших.