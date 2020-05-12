В Брянске сообщили о семи новых жертвах COVID-19

У семи погибших в последние дни жителей Брянской области лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили в региональном штабе.

От последствий COVID-19 и осложнений, вызванных многочисленными хроническими заболеваниями, скончались шесть женщин в возрасте от 44 до 83 лет и 40-летний мужчина.

- Опубликованные результаты - не количество смертей за сутки, а поступившие результаты исследований, - отметили в штабе.

С начала пандемии в Брянской области от последствий COVID-19 умерло 29 человек. 592 инфицированных выздоровело. Общее число зараженных на 12 мая составляет 1753 человека.