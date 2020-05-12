В Подмосковье задержаны мужчины, вымогавшие 600 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье четверых мужчин в возрасте от 23 до 35 лет, которые подозреваются в вымогательстве, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали от потерпевшего 600 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники подмосковного уголовного розыска совместно с коллегами из муниципального управления МВД России "Мытищинское", при силовой поддержке СОБР "Булат".

Мужчины были задержаны в тот момент, когда им передавали часть требуемой суммы, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Если вина подозреваемых будет доказана, то им может грозить до 15 лет лишения свободы.