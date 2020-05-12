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12.05.2020 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержаны мужчины, вымогавшие 600 тысяч рублей

Текст: Александр Степанов

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье четверых мужчин в возрасте от 23 до 35 лет, которые подозреваются в вымогательстве, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали от потерпевшего 600 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники подмосковного уголовного розыска совместно с коллегами из муниципального управления МВД России "Мытищинское", при силовой поддержке СОБР "Булат".

Мужчины были задержаны в тот момент, когда им передавали часть требуемой суммы, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Если вина подозреваемых будет доказана, то им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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