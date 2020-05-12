На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

В Сахалинской области вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около двух с половиной километров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, шлейф распространился на пять километров в юго-восточном направлении. В Северо-Курильске, расположенном в семи километрах от вулкана, пеплопада не наблюдается, угрозы для населения нет.

Напомним, что в конце апреля пепел от вулкана Эбеко засыпал ближайший населенный пункт.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.