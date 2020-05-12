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12.05.2020 07:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На кладбище в Амурской области медведь раскопал могилу

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

На кладбище Тынды Амурской области обнаружили раскопанную могилу. Земля возле которой была густо утоптана медвежьими следами. Зверь раскопал свежее захоронение.

Фото: iStock
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"Мы подали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку работы ритуальной организации, которая проводила это захоронение. Могила принадлежит человеку без определенного места жительства, которого хоронили за счет бюджета. По всей вероятности, рабочие проявили халатность и выкопали недостаточно глубокую яму", - рассказала корреспонденту "РГ" мэр города Марина Михайлова.

В Тынде уже были подобные происшествия: в 2015 году медведь раскопал несколько могил. Местным охотоведам пришлось выслеживать зверя несколько дней.

Сейчас специалисты лесной охраны также организовали круглосуточный пост на городском кладбище.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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