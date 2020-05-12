На кладбище в Амурской области медведь раскопал могилу

На кладбище Тынды Амурской области обнаружили раскопанную могилу. Земля возле которой была густо утоптана медвежьими следами. Зверь раскопал свежее захоронение.

"Мы подали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку работы ритуальной организации, которая проводила это захоронение. Могила принадлежит человеку без определенного места жительства, которого хоронили за счет бюджета. По всей вероятности, рабочие проявили халатность и выкопали недостаточно глубокую яму", - рассказала корреспонденту "РГ" мэр города Марина Михайлова.

В Тынде уже были подобные происшествия: в 2015 году медведь раскопал несколько могил. Местным охотоведам пришлось выслеживать зверя несколько дней.

Сейчас специалисты лесной охраны также организовали круглосуточный пост на городском кладбище.