Житель Бурятии распылил газ на бригаду "скорой"

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который напал на бригаду "скорой" в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Медработники, оказав помощь одному из пациентов, выходили из подъезда многоэтажки, когда встретили нетрезвого хулигана с собакой.

"На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить", - сообщается на сайте республиканской Росгвардии.

Прибывшие на вызов силовики задержали нападавшего. Им оказался 46-летний ранее судимый житель регионального центра. Его доставили в отдел полиции, где будет принято дальнейшее правовое решение.