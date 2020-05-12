В Кирове при пожаре на даче погибли двое взрослых и ребенок

Следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих человек, в том числе ребенка, при пожаре в садовом домике.

Информация о пожаре в садовом товариществе Домостроитель-2 в Кирове поступила в дежурную часть около 14.00 часов 11 мая.

По данным ГУ МЧС по региону, на место происшествия выехали 16 человек и четыре единицы техники. Около 16 часов пожар потушили. На пепелище обнаружили тела трех человек - мужчины 1961 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее семилетней дочери.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас выясняются причины произошедшего. Назначены экспертизы.