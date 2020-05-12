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12.05.2020 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье осудили мошенника, выманившего почти полмиллиона рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Чайковском Пермского края суд признал местного жителя виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьей № 159 УК РФ "Мошенничество".

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина, находясь в исправительной колонии, обманом выманивал у жителей края деньги. Осужденный набирал с мобильного телефона случайные номера, представлялся дальним родственником и сообщал, что нуждается в деньгах. Чаще всего злоумышленник говорил, что находится в отделе полиции и финансовые средства нужны для освобождения. Знакомый осужденного забирал деньги у доверчивых жертв обмана. Таким образом мошеннику удалось похитить у граждан более 450 тысяч рублей.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима и обязал его возместить всем потерпевшим материальный ущерб.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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